Trio se joga no mar para fugir da PM e banhistas se assustam na Bahia; veja

Os homens foram acompanhados pelos agentes no bote e nadaram até a areia, onde foram presos. As drogas foram apreendidas, e a ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes para registro da ocorrência.

Banhista diz que várias pessoas correram e ficaram assustadas com a ação e os tiros. Rodrigo Paim, 38, assessor técnico na Casa Civil do Estado da Bahia, estava no Porto e disse ao UOL ter ouvido relatos que alguns ambulantes ficaram no prejuízo porque alguns clientes deixaram o local sem pagar durante a confusão.

Vídeos mostram parte da ação dos agentes. PC Reis, social media e fundador da página no Instagram "Frases de Baiano", estava na praia e compartilhou um vídeo que mostra um PM apontando a arma para um suspeito que nadava em direção à areia.

"Quando a gente viu, o policial já estava dando um tiro de advertência. Só que aí assustou e todo mundo correu", disse PC. O homem ainda contou que a retirada de um dos suspeitos da água durou cerca de dez minutos.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pelas autoridades. Desta forma, a reportagem não conseguiu entrar em contato para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.