Tanques de caminhões que caíram em rio após queda de ponte estão intactos

O pior cenário seria se a carga tivesse sido expelida durante a queda. Isso não aconteceu, os tanques estão intactos, a partir da visão do sonar da Marinha e, também, das equipes técnicas, que identificaram isso.

Caco Graça

Supervisor explicou que uma quantidade "muito pequena" das substâncias pode ter contato com a água durante o processo de retirada do rio. Todavia, continuou, o risco de contaminação e impacto ambiental é pequeno. " Mas, como já foi trazida a informação pela Agência Nacional de Águas, se toda a carga que está ali tivesse vazada no rio, ainda assim ela não daria prejuízo à vida humana em funç ão da diluição. Lógico que no perímetro, você ia ter uma contaminação. E essa alteração de pH e outros tipos de ações iam provocar a mortandade da biota local."

Recomendação é que população não tenha contato com embalagens encontradas ao longo do rio. A indicação é que as empresas que estão no local sejam acionadas para a retirada do material, com uma equipe técnica, sem risco de contaminação. Também é recomendado que populares não se aproximem do local da queda, mesmo com o uso de embarcações.