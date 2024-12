Bombeiros localizam seis vítimas de queda de ponte entre MA e TO

Primeiros mergulhos aconteceram nesta quarta (25). Até o momento, todas as buscas eram visuais. Os bombeiros explicaram que a operação é difícil, porque a profundidade do local do acidente chega a 48 metros, e caminhões que caíram no rio transportavam agrotóxicos e ácido sulfúrico.

Tenente-coronel diz que complexidade do resgate é inédito. "Estamos diante de um cenário ímpar, um cenário inédito para qualquer corporação bombeiro militar no Brasil e até em outros países [...], que é a existência de carga com produtos perigosos, em grande profundidade e quantidade", disse Donaldo Lourinho, comandante da Cibs (Companhia Independente de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins).

Ponte sobre o rio Tocantins desabou no domingo (22). A estrutura, com 533 metros de extensão, cedeu, e vários veículos, motos e ao menos quatro caminhões caíram na água.

Ministério dos Transportes disse apurar o caso. O ministro Renan Filho esteve no local na segunda (23), foi aberta uma sindicância para verificar as causas da queda da ponte.