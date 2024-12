Teto de mercado desaba após chuva forte em SP e deixa 4 feridos

Vítimas foram socorridas pelo Samu. Segundo o Corpo de Bombeiros, os quatro feridos foram encaminhadas a um pronto-socorro da região.

Vídeos mostram parte do teto desabando. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento em que parte do teto do supermercado começa a cair. É possível ouvir gritos de clientes e trabalhadores do estabelecimento.

A Prefeitura de Barueri informou que a Defesa Civil do município já está no local para atender a ocorrência. Em nota, a gestão esclareceu que as duas vítimas se feriram levemente.

O UOL tenta contato com os responsáveis pelo supermercado. O espaço segue aberto para manifestação.