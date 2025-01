Maridos de irmãs se unem para criar os filhos: 'Focados em dar o melhor'

Divórcio e união

"Nesta época, os dois casais se separaram praticamente ao mesmo tempo. Calhou de ser muito perto. E acho que os dois foram um pilar na vida um do outro, porque os dois estavam em um momento de vulnerabilidade", lembra Saanjh.

Com a separação, as famílias entenderam que as crianças ficariam em melhor situação com os pais e não com as mães.

Saanjh e Kaitee, primas-irmãs Imagem: Arquivo pessoal

E aí surgiu a ideia de os homens e os filhos morarem juntos, em meados de 2006. "Éramos dois homens adultos e quatro crianças em uma quitinete, um espaço super pequeno. Era temporário, para ficarmos lá algumas semanas e depois procurar um outro lugar."