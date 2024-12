Idosa bolsonarista presa em São Paulo recebe R$ 14,5 mil de pensão militar

Maria Cristina de Araújo Rocha, de 77 anos, insultou um agente federal ao tentar deixar uma coroa de flores em frente à casa do presidente Lula, em São Paulo. Filha de militar, recebe R$ 14,5 mil de pensão e já levou taco de beisebol para manifestação em São Paulo.

O que aconteceu

Nesta quarta-feira (18), Maria Cristina foi detida em flagrante por injúria racial. O incidente ocorreu no bairro de Alto de Pinheiros, quando a idosa chamou um agente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) de "macaco". A situação aconteceu enquanto ela tentava deixar uma coroa de flores na casa de Lula, numa provocação irônica em alusão à recuperação do presidente de uma cirurgia. A cena foi registrada em vídeo.

Maria Cristina foi conduzida à Superintendência da PF (Polícia Federal) na Lapa, onde permaneceu até sua liberação provisória. Seu carro, que exibiu adesivos provocativos contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi guinchado e inspecionado. A pena para injúria racial varia de 2 a 5 anos de reclusão. O UOL solicitou informações à PF, mas até o momento a corporação ainda não havia respondido aos questionamentos. A defesa de Maria Cristina não foi localizada, mas o espaço segue em aberto para futuras manifestações.