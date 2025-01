Após interrogar mototaxista, criminoso o mata com tiro nas costas; vídeo

O mototaxista seria de uma região dominada por uma facção rival da que o criminoso pertenceria. O UOL apurou que o Pici sofre com a presença do crime organizado, com o tráfico na região sendo controlado pelo CV. Ainda não se sabe o bairro em que a vítima residia, mas o Ceará tem registrado altos índices de violência com a tentativa de expansão de grupos criminosos pela capital. Somente em dezembro, três homens teriam morrido no bairro por estarem envolvidos com uma facção rival.

A Polícia Civil do Ceará investiga as circunstâncias da morte do jovem. "A vítima, um homem de 21 anos, foi a óbito após ser lesionada por disparos de arma de fogo em uma via pública da região. A 6° Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realiza diligências para elucidar o caso", disse a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em nota.

Guerra de facções gera violência

A intensa guerra por controle territorial no Ceará tem despertado a atenção pelo alto índice de mortes e violência na capital. No ano passado, ao menos quatro chacinas chocaram a população do estado, com facções expandindo suas áreas de influência.

Cinco facções têm influência em Fortaleza. Para a coluna de Carlos Madeiro, no ano passado, o sociólogo e pesquisador do LEV (Laboratório de Estudos da Violência) da UFC (Universidade Federal do Ceará) Luiz Fábio Paiva, explicou que a dinâmica do crime no estado se transformou a partir de 2005.

Ele explica que, a partir dali, houve um "reordenamento da dinâmica criminal, com a ascensão de facções criminosas".