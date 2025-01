Coronel da reserva: Caso em Osasco prova que militarização deve ser revista

Não é só a polícia; temos guardas municipais atuando com fuzis e fardamento de guerra. Os policias e guardas municipais não percebem que isso assusta a população. O bandido não está preocupado se a polícia faz cara feia ou tem armamentos pesados, mas a população e a maioria da sociedade brasileira sim.

Essa polícia 'fortona', que quer derrubar o crime organizado usando a força bruta em vez da inteligência, não funciona. Fiz um levantamento no qual, entre 2022 e 2024, houve um aumento de 10% nos assassinatos, mas a letalidade policial cresceu 154%. Não é necessária tanta força assim para fazer uma polícia mais inteligente com os mesmos resultados, ou melhores.

José Vicente, coronel da reserva da PM-SP

Vicente chamou a atenção para as condições de trabalho oferecidas aos agentes de segurança, muitas vezes expostos a longas jornadas e submetidos a situações constantes de estresse.

Aqui em São Paulo, como acontece em muitos estados, o policial trabalha doze horas seguidas. É impossível aguentar um trabalho estressante por esse período. Após oito horas, cai muito a qualidade da percepção, das reações, das decisões e do comportamento policial. Quando ele sai de folga, o Estado ainda oferece vagas para trabalhar, na chamada Operação Delegada.

Não se mede exatamente o que isso está acarretando de sobrecarga no policial. Isso pode causar situações anômalas, como pode ter sido essa do guarda municipal de Osasco. Provavelmente é um tipo de explosão provocada por estresse acumulado de várias fontes.