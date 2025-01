'Aqui só tem eu, Moreira e o diabo', teria dito GCM que matou secretário

O Guarda Civil Henrique Marival de Souza, preso por matar o secretário-adjunto de Segurança de Osasco, Adilson Custódio Moreira, teria dito que estava "com Moreira e o demônio" após atirar no chefe dentro de um prédio da prefeitura. A informação é do comandante da GCM, Erivan da Silva Gomes.

O que aconteceu

Inspetor foi o primeiro a negociar rendição do suspeito, antes da chegada da polícia. Ao canal GloboNews, Silva Gomes disse que pediu que Marival enviasse fotos comprovando que o secretário estava bem durante o cárcere, o que não foi feito.

Ele desconfiou que o secretário tinha morrido durante as negociações. O inspetor explicou que não ouviu qualquer sinal de vida de Moreira e se deparou com um ambiente "todo em silêncio" ao chegar no local. "Como eu não ouvia nenhuma fala, já tinha certeza que ou o Moreira estava em óbito, ou estava ferido, sangrando, perdendo sangue e perdendo a consciência", disse.