Governo de SP apura se surto no Guarujá causou morte de jovem no interior

A Secretaria de Saúde de São Paulo está investigando se há relação entre a morte de uma jovem de 29 anos em Cristais Paulista, no interior do Estado, e o surto de gastroenterite no Guarujá, litoral paulista.

O que aconteceu

Informações preliminares não apontam relação entre os dois casos. A afirmação é da diretora da Divisão de Transmissão de Doenças da Secretaria de Saúde, Alessandra Lucchesi. "O que nós temos de informação é que esse caso [a morte da jovem de 29 anos] não tem relação direta com o surto no Guarujá, não é possível fazer esse tipo de afirmação no momento", disse em entrevista ao UOL.

Análises estão sendo realizadas. De acordo com Lucchesi, o governo estadual está levantando informações para obter mais detalhes do quadro clínico da vítima e de seu histórico de doenças pré-existentes.