'Traumatizada', diz mulher que passou mal em surto de virose no Guarujá

São essenciais tanto o uso correto da rede coletora, já que o lançamento de materiais inadequados, como lixo e água da chuva, é a principal causa de extravasamentos, quanto o consumo consciente de água. Cabe destacar que as fortes chuvas podem eventualmente sobrecarregar o sistema de esgoto devido à entrada irregular de água pluvial, pois ele não foi projetado para essa finalidade.

No Guarujá e em Itanhaém, equipes atuaram rapidamente em casos isolados, adotando as medidas necessárias para regularizar o funcionamento da rede de esgoto. Os serviços foram concluídos com a limpeza e higienização do local. Os sistemas operam normalmente, e as equipes seguem em prontidão. Essas situações, quando ocorrem, são específicas e rapidamente reparadas, não sendo possível haver contaminação simultânea em locais e municípios distintos; portanto, não estão relacionadas ao surto que atinge vários municípios.

Informa ainda que não houve nenhuma ocorrência que tenha alterado a qualidade da água tratada fornecida nas 9 cidades da Baixada, que são abastecidas por 26 mananciais diferentes. A Sabesp monitora todas as etapas do sistema de abastecimento para garantir a qualidade da água distribuída, atendendo aos parâmetros previstos pelo Ministério da Saúde: desde o manancial, passando pelas estações de tratamento, sistema de distribuição, até o cavalete na entrada do imóvel dos clientes. Para manter a qualidade da água consumida nos imóveis, é essencial que a caixa-d'água esteja limpa e devidamente tampada. O morador deve providenciar esta limpeza a cada seis meses.

Assessoria de imprensa Sabesp"

"CPIs 'antiesquerda' em São Paulo vão naufragar"

As CPIs 'antiesquerda' protocoladas pela extrema direita em São Paulo são sem sentido e irão naufragar, analisou o colunista Tales Faria no UOL News.