Ele foi pescar e quase morreu eletrocutado: 'Acharam que eu tinha morrido'

Os médicos falaram que foi um milagre ter sobrevivido. O pessoal da companhia elétrica acreditou que eu havia morrido, porque dificilmente situação que passei ali consegue sair vivo. Foi uma tensão muito alta que passou pelo meu corpo. Só me dei conta da gravidade no dia seguinte, quando foram trocar os curativos e não conseguia me levantar de tanta dor.

Após cinco dias na UTI do Hospital de Campo Mourão, Maykel foi transferido de avião para o Hospital Evangélico de Curitiba, onde permaneceu internado por dois meses e passou por 21 cirurgias, entre raspagem, reconstituição e enxerto. Foi preciso amputar dois dedos do pé direito e um do esquerdo.

Maykel ficou internado por dois meses e passou por 21 cirurgias Imagem: Maykel Angelo Galvão/Arquivo Pessoal

"Graças a deus essas foram apenas as sequelas que tive do acidente, fora as marcas que carrego na barriga totalmente cheia de enxerto. A perna também tem a cicatriz, mas, graças a Deus, foi dos males o menor", disse Maykel.

O apoio da família e a resiliência foram essenciais para Maykel superar a situação. Por passar muitos dias deitado, ele também teve que reaprender a andar.