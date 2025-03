Abraji repudia ataque de Eduardo Bolsonaro após parlamentar ameaçar jornalista

"Estive na Casa Branca, sua matéria da inserção falsa da entrada do Filipe Martins foi um dos assuntos, você tem razão de ficar com medo", escreveu Eduardo Bolsonaro no X, na última quinta-feira, 13.

A entidade esclarece que a matéria do jornalista, publicada em outubro de 2023, revelou um documento da imigração dos Estados Unidos, obtido por meio de consulta pública, que registrava a entrada de Filipe Martins no país em 30 de dezembro de 2022. Posteriormente, verificou-se que o documento continha um erro e que Martins, na realidade, estava no Brasil naquele período. A reportagem foi alterada para incluir essa informação, mas a defesa do ex-assessor utilizou o dado inicial para contestar a prisão.

A Abraji, no entanto, ressalta que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de decretar a prisão de Martins não teve como base a reportagem de Guilherme Amado, mas, sim, um relatório da Polícia Federal. "Eduardo Bolsonaro divulga a falsa informação de que a reportagem de Guilherme Amado seria responsável pela prisão de Martins. No entanto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes [...] não se baseia na reportagem, mas em um relatório da Polícia Federal", enfatiza a nota da entidade.

A associação também denuncia o que classifica como uma estratégia recorrente do deputado para atacar jornalistas e descredibilizar a imprensa. "A publicação tem o intuito de mobilizar seus apoiadores contra o jornalista e, assim, tentar silenciar o seu trabalho, justamente quando este mostra contradições de sua atuação como parlamentar", afirma o texto.

A Abraji reforça ainda que agentes públicos, especialmente parlamentares, devem estar sujeitos ao escrutínio da imprensa e da sociedade, considerando o impacto de suas decisões na vida política e institucional do País. "As ameaças e as intimidações configuram uma grave violação da liberdade de imprensa - premissa que deve ser respeitada por todos e é uma obrigação constitucional dos agentes públicos", conclui a nota.

Leia a nota na íntegra: