Caso Gritzbach: Justiça torna réus 6 acusados de matar delator do PCC

O Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça os seis acusados de participarem do assassinato de Gritzbach. A pena dos envolvidos pode chegar a 100 anos de prisão.

Foram indiciados os dois mandantes, o olheiro, os executores e o motorista do veículo. São eles: Emílio Gongorra, o Cigarreiro, e Diego Amaral, o Didi, apontados pela polícia como os mandantes do crime. Os executores são Dênis Antônio Martins, cabo da PM e Ruan Rodrigues, soldado da PM. Fernando Genauro da Silva, tenente da Polícia Militar foi apontado como o motorista do carro que ajudou os executores a fugir e Kauê Amaral, o olheiro do PCC que estava orientou os executores no dia do crime.

Indiciados e denunciados por participação direta no crime Imagem: Reprodução

MPSP trata a denúncia como sendo a primeira e cita que investigação continua. Para a Promotoria, o caso não está completamente encerrado, mas está parcialmente concluído. "O motivo do crime, para nós, ficou claro, é represália e interesse econômico. Represália por parte do núcleo PCC e interesse econômico por parte do núcleo de policiais militares", afirmou o promotor Rodrigo Merli. A motivação teria sido uma possível vingança pela morte do criminoso Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, ocorrida em dezembro de 2021.

PMs aceitaram "promessa de recompensa para a execução e participação no crime". Ainda conforme a denúncia do MPSP, eles agiram "como verdadeiros mercenários e matadores de aluguel".

O órgão também pediu a conversão das prisões temporárias em preventivas. Os seis envolvidos foram denunciados por quatro qualificadoras agravantes: motivo torpe, meio cruel, emboscada e uso de arma de fogo de uso restrito. A Justiça ainda não se manifestou a respeito.