Praia com 20 tipos de ondas: novo clube de SP cobra R$ 680 mil por título

Clube com praia artificial de São Paulo será inaugurado em 2025 Imagem: Cedido ao UOL

Hospedagem exclusiva para sócios. Com suítes disponíveis para reservas, o local promete ser ideal para quem deseja passar o final de semana ou simplesmente acordar e já aproveitar as atividades do clube. O clube ainda terá um espaço destinado aos pets dos sócios, com monitoria, recreação e serviços como banho e tosa.

O complexo terá piscinas, spas e simuladores de esportes, como esqui, snowboard, golf e automobilismo. Serão construídas quadras de beach tennis, tênis indoor e de saibro outdoor, squash e padel. Além disso, haverá ainda um campo de futebol society, um espaço para a prática de pickleball e um ginásio poliesportivo.

"O espaço também terá um fitness center da cidade, com 2.200 m² dedicados a atividades como spinning, yoga, pilates e dança, além de fisioterapia integrada e piscinas adequadas tanto para treinos de alta performance quanto para relaxamento. SPAs com saunas oferecem experiências personalizadas, enquanto brinquedoteca, playground e uma arena de e-sports trazem opções para todas as idades", segundo anúncio da administração do Beyond The Club.

Fitness center, que terá 2.200 m², oferecerá atividades como spinning, yoga, pilates e dança Imagem: Cedido ao UOL

Clube ocupará um terreno de 70 mil m², equivalente a cerca de seis campos de futebol. Restaurantes especialidades orientais e contemporâneas, bares, clube para dança, charutaria, sala de jogos e espaço para eventos poderão ser utilizados pelos sócios.