Pai que sequestrou a própria filha e fugiu de Santa Catarina é preso na Rocinha, Rio

Em caso de negativa, ele pretende entrar com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina para que ele responda ao inquérito policial em liberdade.

A Polícia Civil do Estado do Rio informou que policiais civis da 11ª Delegacia (Rocinha) foram avisados do paradeiro da criança e fizeram a prisão do homem em conjunto com a Polícia Militar. Ele e a filha estavam na localidade denominada Laboriaux, na Rocinha.

Pai e filha estavam desaparecidos desde o dia 5 de março, quando ele deveria ter levado a criança à escola, em Blumenau, onde a mãe iria buscá-la. A mulher foi ao encontro da filha, mas ela não estava no estabelecimento escolar. A mãe, Mariane de Freitas, não conseguiu localizar o pai e registrou um boletim de ocorrência. Os policiais foram à casa de Hasse e não o encontraram.

No último dia 14, a pedido da Polícia Civil, a Justiça decretou a prisão dele por sequestro, por sequestro, cárcere privado e desobediência à ordem judicial. Conforme a polícia de Santa Catarina, Hasse tinha a guarda da filha compartilhada com a mãe. No entanto, ele perdeu a guarda judicialmente, devido à prática de alienação parental - o pai teria adotado estratégias visando afastar a criança do convívio com a mãe.

A investigação apontou que o músico teria planejado a fuga com a filha durante três meses. Foi apurado que ele vendeu alguns bens, como instrumentos musicais, e tomou dinheiro emprestado, totalizando cerca de R$ 60 mil.

Na última vez em que foram vistos, no dia 1º de março, pai e filha tinham viajado até Ilhota, cidade catarinense do Vale do Itajaí, usando um carro de aplicativo. Ele estava com malas e alguns instrumentos musicais. Ao motorista, Hasse disse que viajaria para uma cidade do oeste catarinense para se apresentar com sua banda durante o Carnaval. A polícia ainda investiga se outras pessoas ajudaram o homem na fuga.