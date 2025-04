Cansado do calor? O mês de abril chega com alívio, mas não dura muito

Áreas em vermelho indicam previsão de temperatura acima da média em abril Imagem: Reprodução/Climatempo

Quando começa a esfriar? Segundo a Climatempo, a primeira "queda notável" da temperatura vai ocorrer entre os dias 5 e 8 de abril, mas será sentida apenas em áreas do sul do Brasil, em algumas áreas a leste do Sudeste e na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. "O resfriamento será leve em todas estas áreas", explica a Climatempo.

Em São Paulo, a próxima sexta-feira, 4 de abril, será marcada por umidade, com muitas nuvens. As temperaturas devem variar de 20°C a 25°C na capital paulista. A expectativa é de que o frio vá aumentando gradativamente ao longo do mês.

Um resfriamento mais acentuado deve ocorrer pouco antes do fim da primeira quinzena. Neste momento, haverá a possibilidade de geada nas áreas mais altas da Região Sul. A temperatura também pode cair em parte dos estados de São Paulo, de Minas, Rio, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, oeste e sul de Mato Grosso. Nestas regiões, a queda de temperatura será de moderada a forte.

Temperaturas podem chegar a 14ºC em meados de abril. Entre 12 e 16 de abril, a menor temperatura prevista para São Paulo e Porto Alegre será entre 14ºC e 15ºC; em Curitiba, 13ºC e 14ºC; em Belo Horizonte, 15°C e 16°C; e em Cuiabá, 18°C e 19°C.

Uma massa de ar frio de origem polar mais forte é esperada apenas no fim do mês de abril. Neste caso, o frio vai abranger mais áreas do Brasil. O frio será mais intenso especialmente na Região Sul, mas também pode haver queda forte da temperatura em muitas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, segundo a Climatempo.