EUA anunciam envio de porta-aviões e caças para Israel combater o Hamas

O Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd J. Austin III, anunciou hoje (8) que o governo norte-americano enviará ainda neste domingo porta-aviões, caças e munições a Israel, como apoio militar no conflito do país do Oriente Médio com o grupo terrorista Hamas.

O que aconteceu

De acordo com Austin, a medida foi tomada após uma reunião com o presidente Joe Biden e servirá para "reforçar esforços de dissuasão".