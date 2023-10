Força Aérea de Israel diz que bombardeou 120 alvos em Gaza e destruiu túnel

Israel declarou oficialmente 'situação de guerra'

O gabinete de segurança de Israel informou que aprovou oficialmente, na noite de ontem, uma "situação de guerra" do país contra o Hamas.

O órgão disse que, com a aprovação, o governo israelense pode tomar "medidas militares significativas". Em comunicado publicado nas redes sociais, Israel disse que a situação foi aprovada com base no artigo 40 da legislação israelense, que permite que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ordene "ação militar significativa que pode levar, com um nível de probabilidade próximo do certo, à guerra".

Com a declaração oficial, porém, Netanyahu não pode tomar decisões sozinho. O artigo prevê que os atos do premiê devem ser aprovados também pelo gabinete de segurança antes de serem colocados em prática.

Na manhã de ontem, Netanyahu já havia dito que seu país estava entrando em guerra contra o Hamas. Na ocasião, ele também informou que estava convocando reservistas para ajudar nos combates. Já durante a noite, ele afirmou que Israel destruiu a "maior parte" dos "inimigos" que invadiram o país.