Brasileiro de rave em Israel relata pânico: 'Atiraram bombas e granadas'

O brasileiro Rafael Zimerman, sobrevivente do ataque terrorista do Hamas em uma rave no sul de Israel no último sábado (7), disse à CNN Brasil que integrantes do grupo extremista lançaram bombas e granadas no bunker em que ele estava após sair da festa. Ele estava internado e recebeu alta ontem.

O que aconteceu

Rafael disse que, das cerca de 50 pessoas que estavam com ele no bunker, só seis conseguiram sair. "Um dos meus amigos não saiu de lá. Eu não sei onde ele está, se ele foi sequestrado. Esse foi um ataque contra seres humanos, pessoas que estavam se divertindo. Independente de nacionalidade, etnia, cor. Eles não perguntaram. Eles atiraram. Simplesmente isso", afirmou o sobrevivente.