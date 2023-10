Embaixada dos EUA autoriza saída de trabalhadores não essenciais de Israel

A embaixada dos EUA no país permanece aberta, segundo o governo.

O Departamento de Estado não tem maior prioridade do que a segurança dos cidadãos dos EUA no exterior, incluindo o pessoal do governo dos EUA que serve no estrangeiro . Porta-voz da embaixada dos Estados Unidos em Israel

O conflito entre Israel e Hamas já deixou pelo menos 3.500 mortos, segundo as informações oficiais divulgadas por autoridades dos dois lados.

O número de mortos em Gaza não para de subir com os bombardeios israelenses. O Ministério da Saúde da Palestina fala em 2.215 mortos até amanhã deste sábado.

Israel contabiliza 1.300 mortos nos ataques do Hamas da semana passada.

Além desses mortos, Israel afirmou ter encontrado 1.500 corpos de membros do Hamas em seu território na última terça-feira (10)