Casal dos EUA desaparece após fugitivos roubarem seu iate no Caribe

Eles desapareceram no mesmo dia em que três fugitivos escaparam de uma delegacia na cidade. Ron Mitchell, 30, Trevon Robertson, 19, e Abita Stanislaus, 25 seguiram para a marina, de onde fugiram para outra ilha caribenha, segundo as autoridades. Eles foram posteriormente capturados na quarta-feira (21) em São Vicente e Granadinas, outro país caribenho. Eles foram acusados de praticarem roubo com violência.

Polícia de Granada diz trabalhar em pistas que sugerem que o casal morreu. O iate foi recuperado pelas autoridades em uma praia de São Vicente e Granadinas e tinha sinais de violência. A embarcação foi saqueada e havia manchas de sangue no interior, mas nenhum sinal do casal, segundo a revista People.

Os dois filhos do casal e um sobrinho de Henry viajaram ao país para acompanhar as investigações. Suellen Desmarais, irmã de Hendry, disse ainda ter esperanças de que ele e a cunhada estão vivos. "Por que eu presumiria que alguém está morto sem corpo e DNA? Eu quero permanecer positiva. Eu quero acreditar que eles estão vivos", disse à Fox 5 DC.