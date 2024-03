Delegados, caucos... Entenda como funcionam as prévias da eleição nos EUA

O ex-presidente americano Donald Trump está cada vez mais próximo de ser nomeado candidato do Partido Republicano à presidência dos EUA. Seu rival deve ser o atual presidente Joe Biden, dos Democratas. Os nomes ainda não estão confirmados porque, nos Estados Unidos, os candidatos que concorrem nas eleições presidenciais precisam passar por um complexo e longo processo antes de serem oficializados na corrida eleitoral.

Essas prévias, que incluem as primárias e os chamados caucus, se estende por quase seis meses e termina com as convenções dos partidos Republicano e Democrata, em julho e agosto, quando são enfim anunciados os candidatos a presidente. Essa corrida foi aberta em 15 de janeiro no estado do Iowa.

O que são as eleições primárias?

As eleições primárias são eleições nacionais em que os eleitores votam no candidato de um partido que mais tarde concorrerá nas eleições gerais. Neste ano, as primárias acontecem em 45 dos 50 estados americanos. Quem determina as regras, incluindo quem pode ou não votar, são os estados e partidos individualmente.