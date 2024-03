Musk diz que condenação de réu pelo 8/1 é 'muito superior ao crime'

As condenações são por dano qualificado, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. A Procuradoria-Geral da República, no total, formulou 1.390 denúncias e busca acordos com mais de mil denunciados, por meio dos quais haveria a confissão dos crimes para que o caso não fosse a julgamento.

Musk se reuniu com o governo Lula (PT) após os atos golpistas. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, ele apareceu de surpresa em uma reunião virtual com representantes do antigo Twitter no Brasil e integrantes do governo.

Questionado sobre posts que incentivavam um golpe de Estado, o dono do X teria dito que estava feliz pela situação estar sob controle. Musk também afirmou que a democracia brasileira era sólida e o Brasil era muito importante para a empresa. Porém, Musk teria ressaltado "a importância de defender a liberdade de expressão" e de examinar o "contexto" das publicações.