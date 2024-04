Itamaraty condena invasão no Equador e Lula presta solidariedade a mexicano

A medida levada a cabo pelo governo equatoriano constitui grave precedente, cabendo ser objeto de enérgico repúdio, qualquer que seja a justificativa para sua realização.

Itamaraty, sobre ação no Equador

Lula repostou a nota nas redes sociais e prestou solidariedade a Obrador, com quem tem boas relações e a quem chamou de "amigo". Após a ação, o mexicano ordenou a suspensão das relações diplomáticas com o Equador.

Toda minha solidariedade ao presidente e amigo @lopezobrador_. https://t.co/kZzcjDWJbG -- Lula (@LulaOficial) April 6, 2024

'Persona non grata'

O México havia concedido asilo político a Glas horas antes da invasão da polícia. O anúncio aconteceu um dia depois que o governo do Equador declarou "persona non grata" a embaixadora mexicana Raquel Serur e ordenou sua saída do país.

Glas, vice-presidente de Rafael Correa (2007-2017), cumpriu pena pelo escândalo de propinas da Odebrecht. Mas enfrenta outro mandado de prisão por supostamente desviar fundos destinados a trabalhos de reconstrução após um terremoto em 2016.