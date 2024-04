México suspende relações com Equador: entenda a crise entre os países

As autoridades equatorianas ficaram indignadas com as críticas de López Obrador, segundo a agência de notícias Reuters.

O governo de Noboa considerou que os comentários do presidente mexicano "ofendem o Estado equatoriano", pois o país ainda está de "luto". Sete pessoas detidas pelo assassinato de Villavicencio foram mortas na prisão.

Asilo político e invasão na embaixada

A tensão entre os dois países aumentou devido à presença na embaixada do México do ex-vice-presidente do Equador Jorge Glas (2013 - 2018), que tem duas condenações por corrupção e estava refugiado na sede diplomática mexicana desde meados de dezembro.

Homem próximo ao ex-presidente equatoriano de esquerda Rafael Correa (2007-2017), Glas foi libertado da prisão em novembro de 2022, após ter cumprido parte de uma pena por corrupção em um escândalo envolvendo a construtora brasileira Odebrecht (atual Novonor). Em seguida, se tornou alvo de outro mandado de captura devido a um suposto desvio de fundos para a reconstrução de áreas destruídas por um terremoto em 2016.

O anúncio da concessão de asilo ao ex-vice-presidente equatoriano aconteceu um dia depois que o governo do Equador declarou "persona non grata" a embaixadora mexicana Raquel Serur e ordenou sua saída do país.