Polícia invade embaixada do México em Quito e prende ex-vice-presidente

A polícia do Equador invadiu a embaixada do México em Quinto nesta sexta-feira (5) e prendeu o ex-vice-presidente Jorge Glas, que estava refugiado no local desde dezembro.

O que aconteceu

O México havia concedido asilo político ao ex-vice-presidente do Equador Jorge Glas horas antes da invasão da polícia . O Equador classificou de 'ilegal' o asilo concedido a Glas, que foi condenado a seis anos de prisão por corrupção.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, ordenou a suspensão das relações diplomáticas com o Equador . "Trata-se de uma violação flagrante do direito internacional e da soberania do México", disse López Obrador. O artigo 31 da Convenção de Viena estabelece que as embaixadas são territórios nacionais e, por isso, invioláveis.

O anúncio da concessão de asilo a Glas aconteceu um dia depois que o governo do Equador declarou "persona non grata" a embaixadora mexicana Raquel Serur e ordenou sua saída do país.

Defesa do asilo

Jorge Glas, que foi vice-presidente de Rafael Correa (2007-2017), cumpriu pena pelo escândalo de propinas da Odebrecht, mas enfrenta outro mandado de prisão por supostamente desviar fundos destinados a trabalhos de reconstrução após um terremoto em 2016.