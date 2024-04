Tiroteio nos EUA mata uma pessoa e deixam outras cinco feridas

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas depois que homens armados abriram fogo em uma área residencial de Washington DC, nos EUA. Entre os feridos estão duas crianças.

O que aconteceu

O incidente ocorreu ontem, pouco depois das 18h (horário do leste dos EUA) no bairro de Carver Langston, no nordeste da capital norte-americana, no quarteirão 1100 da 21st Street, disse a polícia.

Dois suspeitos saíram de um veículo e começaram a atirar nas pessoas que estavam na rua. O incidente ocorreu ontem, pouco depois das 18h (horário do leste dos EUA) no bairro de Carver Langston, no nordeste da capital norte-americana.