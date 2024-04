Mapa do IBGE atribui Ilhas Malvinas e Geórgia do Sul e Sandwich a Argentina

No novo mapa-múndi divulgado pelo IBGE esta semana, as Ilhas Malvinas e as Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul aparecem como territórios argentinos.

O que aconteceu

Novo mapa elaborado pelo IBGE tem o Brasil no centro da projeção e marcações que indicam os países que compõem o G20. O mapa também indica aqueles que possuem representação diplomática brasileira.

As Ilhas Malvinas e as Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul são alvos de disputa entre o governo argentino e o governo britânico.