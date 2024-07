Mashco Piro: quem são e o que os levou à área que normalmente não estariam

Indígenas Mashco Piro, que vivem isolados na Amazônia peruana, foram vistos em região com madeireiras, em uma aparente fuga da presença crescente de madeireiros na floresta.

Quem são os Mashco Piro

Os Mashco Piro habitam em uma área de floresta densa localizada entre duas reservas naturais em Madre de Dios, no sudeste do Peru, perto da fronteira com o Brasil.

Eles raramente aparecem e não se comunicam muito com qualquer outra população. Segundo a ONG Survival International, acredita-se que os Mashco Piro sejam o maior grupo de indígenas isolados do mundo, com aproximadamente 750 indivíduos.