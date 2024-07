Vídeo mostra agentes ao lado de corpo de atirador de Trump após ser morto

Imagens de uma câmera corporal mostram os agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos ao lado do corpo do jovem identificado como o atirador de Trump. A cena ocorreu momentos após o atentado contra o ex-presidente no dia 13 de julho.

O que aconteceu

Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, aparece morto na gravação. Ele está caído no telhado de um prédio próximo de onde ocorria o comício com um rastro de sangue, minutos depois dos agentes atirarem contra o jovem.

O vídeo foi divulgado nesta terça-feira (23) pelo senador Chuck Grassley no X. Segundo ele, a gravação foi cedida atendendo à solicitação de congressistas. ''Precisamos de respostas detalhadas o mais rápido possível sobre falhas de segurança. Transparência traz responsabilidade'', escreveu.