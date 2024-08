China, Rússia, Coreia do Norte e Irã: os países onde o X já foi bloqueado

Veja os países onde o X é proibido

Seis países proíbem a rede social X. Ao redor do mundo, países como: China, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão, Rússia e Mianmar proíbem a atuação do antigo Twitter. A última das nações a banir a rede social foi a Rússia, em 2022. Veja os motivos:

China: No país a rede social foi banida em 2009. A China mantém um controle de vigilância sobre as redes sociais na nação. A internet é regulada para conter movimentos protestantes ao governo. O estopim para a suspensão do antigo Twitter no Brasil acontece dias antes do 20º aniversário da repressão na Praça Tiananmen, a Praça da Paz Celestial, quando estudantes e trabalhadores foram impedidos de demonstrar as insatisfações ao regime chinês.

Coreia do Norte: Considerado o país mais fechado do planeta, o país lida de forma rígida com a tecnologia. Por lá, poucos têm acesso à internet.

Irã: O acesso ao X no país foi banido, também, em 2009. A proibição foi uma resposta governamental a uma onda de protestos da Revolução Verde. O argumento era que a rede social potencializava as manifestações, podendo provocar uma reação mais organizada e potente da população. Além do antigo Twitter, o Facebook também é bloqueado no país.

Rússia: O país baniu a rede social e 2022, em resposta aos conflitos com a Ucrânia. Além do X, as redes sociais da Meta, como Facebook e Instagram, também não podem ser utilizadas por lá.