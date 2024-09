Ele dizia que soro antiofídico era para 'maricas' até ser mordido por cobra

As cobras foram sacrificadas por falta de locais adequados para abrigá-las. Nenhum zoológico ou santuário aceitou os répteis devido aos riscos que representavam. As autoridades confirmaram que todas as 14 cobras foram sacrificadas após a remoção.

Há dois dias, Leibowitz postou um novo vídeo em seu perfil no Instagram. Deitado na cama do hospital, ainda falando com dificuldade, ele diz que foi mordido pela cobra mais venenosa do mundo, mas que há um detalhe que ninguém sabe: "Flagrei aquela p* em vídeo."

Leibowitz promovia o manuseio de cobras venenosas sem proteção em suas redes sociais. Ele era conhecido por encorajar o manuseio livre de cobras, dizendo conhecer os riscos e controlar os animais. Organizações de conservação e especialistas condenam fortemente essa prática, afirmando ser imprudente e perigosa.