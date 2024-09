Lula cancela ida a evento de Clinton após confusão com seguranças de Biden

Agenda de Lula em Nova York

Cúpula do Futuro e a Assembleia Geral da ONU estão entre os compromissos de Lula nos EUA. O presidente brasileiro chegou à Nova York com a missão de reforçar a posição do Brasil como um líder emergente e participará de eventos importantes, como a Cúpula do Futuro e a Assembleia Geral da ONU. Lula pretende discutir temas como o multilateralismo, a mudança climática e a luta contra a fome, além de propor reformas significativas nas estruturas internacionais.

Lula recebeu convites para cerca de 30 encontros bilaterais, com reuniões já confirmadas com a França, Haiti, Espanha e União Europeia. Após o anúncio do retorno do Brasil ao cenário internacional em 2023, o objetivo agora é mostrar os primeiros resultados dessa retomada, com foco na aliança contra a fome e no papel do país no G20.

O discurso de abertura da Assembleia Geral foi elaborado pelo Itamaraty e ajustado pelo Palácio do Planalto. O texto irá destacar a questão climática, tendo em conta a relevância das queimadas recentes no Brasil.

Espera-se também que o presidente brasileiro dê continuidade aos temas já abordados no discurso emitido durante a Cúpula do Futuro. Na ocasião, Lula subiu o tom das críticas, lembrando que o sistema multilateral atual, incluindo a ONU e o Conselho de Segurança, precisam de reformas profundas para incluir o Sul Global de forma mais justa e eficiente.

Além disso, Lula deve dobrar a aposta por uma maior regulação dos meios digitais. O presidente deve destacar os esforços para evitar a propagação de notícias falsas e discurso de ódio e, assim, proteger a democracia.