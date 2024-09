ONU registra mais de 90 mil deslocados no Líbano após bombardeios de Israel

Centenas de veículos estão presos em filas na fronteira com a Síria; muitas pessoas também estão chegando a pé, carregando o que podem. Grandes multidões, incluindo mulheres, crianças pequenas e bebês, estão esperando na fila depois de passar a noite ao ar livre em temperaturas baixas. Alguns carregam ferimentos recentes dos bombardeios recentes.

Acnur

Líbano tem mais de 50 mortos em novo dia de bombardeios israelenses

Fumaça é vista no horizonte após ataque aéreo israelense no sul do Líbano Imagem: Rabih DAHER / AFP

Ao menos 51 pessoas morreram, segundo o Ministério da Saúde do Líbano. Entre as cidades com mortos estão Tebnine, Bint Jbeil, Ain Qana, Kesruan e Chouf.