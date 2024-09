Líbano tem ao menos 72 mortos em novo dia de bombardeios israelenses

Bombardeios israelenses atingiram o sul do Líbano e as montanhas ao norte de Beirute nesta quarta-feira (25). Ataques, segundo Israel, ocorreram após míssil lançado pelo Hezbollah contra Tel Aviv ser destruído.

O que aconteceu

Ao menos 72 pessoas morreram, segundo o Ministério da Saúde do Líbano. Entre as cidades com mortos estão Tebnine, Bint Jbeil, Ain Qana, Kesruan e Chouf.

Região montanhosa ao norte de Beirute foi uma das atingidas. Segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano, foguetes caíram em uma casa e um café no enclave de Kesruan, um "vilarejo" xiita localizado em área de maioria cristã. Três pessoas morreram e nove ficaram feridas no local.