O que é jihad, a 'guerra santa' contra Israel prometida pelo Hezbollah

O movimento libanês Hezbollah confirmou neste sábado (28) a morte de seu líder Hassan Nasrallah e prometeu uma "guerra santa" — ou jihad — contra o "inimigo" Israel. Nasrallah foi atingido por um "ataque aéreo sionista traiçoeiro" no sul da capital Beirute e, segundo o Hezbollah, agora "se juntou a seus grandes e imortais companheiros mártires".

O que é jihad

É entendida como uma 'guerra santa' contra os inimigos do Islã. No sentido literal, significa "esforço", "luta" ou "combate". No contexto islâmico, porém, se refere a qualquer tipo de esforço para que a vida pessoal e social esteja em conformidade com as orientações de Deus. A luta interna de uma pessoa contra o mal dentro de si mesmo ou para defender o Islã, por exemplo, são tipos de jihad.

Jihad é classificada como interna ('maior') e externa ('menor'). A primeira envolve a luta contra as próprias paixões e impulsos, enquanto a segunda, que é subdividida em jihad da caneta/língua (debate ou persuasão) e da espada (guerra), se refere à luta contra os adversários do Islã. As concepções de jihad variam muito entre muçulmanos, podendo incluir desde viver de maneira justa e promover a paz até lutar contra opositores.