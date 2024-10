Vídeos de francesa dopada pelo marido e estrupada serão exibidos ao público

Transmissões não serão ''sistemáticas''. Ou seja, ocorrerão apenas estritamente em casos necessários à manifestação da verdade, a pedido de uma das partes, explicou o magistrado.

Dez anos de estupros

Crimes aconteceram ao longo de dez anos, entre 2011 e 2020. Dominique entrava em contato com homens pelo site coco.fr — já desativado — e marcava os encontros.

No dia combinado, dava um ansiolítico forte à esposa e pedia que os estupradores não a acordassem. Também os orientava a não usar perfume ou cigarro, aquecer as mãos com água quente e tirar a roupa na cozinha, para evitar que fossem esquecidas no quarto. Segundo o marido, todos tinham ciência de que Gisèle havia sido drogada sem o seu consentimento.

Réus têm entre 26 e 74 anos, e 18 estão presos preventivamente. Os acusados têm perfis diversos. Há solteiros, casados e divorciados, com profissões como bombeiro, artesão, enfermeiro, agente penitenciário, jornalista e eletricista. "Não existe um perfil típico de um estuprador. O estuprador pode ser qualquer um", disse à AFP Véronique Le Goaziou, pesquisadora especializada em violência sexual.

Suspeitos não usavam preservativo na maioria das vezes. "Por um extraordinário golpe de sorte (...), [Gisèle] se livrou do HIV, da sífilis e da hepatite", declarou a especialista médica Anne Martinat Sainte-Beuve durante o julgamento, acrescentando que a vítima contraiu quatro infecções sexualmente transmissíveis. Nenhum dos acusados sofre de doenças psicológicas significativas.