Mulher foi dopada pelo marido para ser estuprada por 50 homens na França

Crimes aconteceram ao longo de dez anos, entre 2011 e 2020. Dominique entrava em contato com homens pelo site coco.fr — já desativado — e marcava os encontros. No dia combinado, dava um ansiolítico forte à esposa e pedia que os estupradores não a acordassem. Também os orientava a não usar perfume ou cigarro, aquecer as mãos com água quente e tirar a roupa na cozinha, para evitar que fossem esquecidas no quarto. Segundo o marido, todos tinham ciência de que Gisèle havia sido drogada sem o seu consentimento.

Suspeitos não usavam preservativo na maioria das vezes. "Por um extraordinário golpe de sorte (...), [Gisèle] se livrou do HIV, da sífilis e da hepatite", declarou a especialista médica Anne Martinat Sainte-Beuve durante o julgamento, acrescentando que a vítima contraiu quatro infecções sexualmente transmissíveis. Nenhum dos acusados sofre de doenças psicológicas significativas.

Investigação identificou ao menos 92 estupros no período. Os crimes se intensificaram a partir de 2013, quando Dominique e Gisèle se mudaram de Paris para Mazan. Alguns dos acusados alegam que pensavam se tratar de um casal 'libertino', o que foi negado pela vítima logo no início de seu depoimento. "Nunca pratiquei (...) troca de parceiros. Gostaria de deixar claro", reforçou. "Nunca fui cúmplice, nem fingi que estava dormindo".

Gisèle só soube dos crimes em 2020, após seu marido ser preso. Dominique havia sido flagrado em um shopping center filmando clientes por baixo de suas saias. Na ocasião, os investigadores encontraram em seus computadores, HDs e pen drives quase 4.000 fotos e vídeos da vítima, visivelmente inconsciente, enquanto dezenas de estranhos a estupravam. Ao lembrar de quando a polícia lhe mostrou algumas das imagens, em novembro de 2020, Gisèle disse: "Me trataram como uma boneca de pano. (...) O corpo está quente, não frio, mas estou morta na minha cama."

Processo é 'difícil', mas vítima não tem 'nada do que se envergonhar'. Gisèle quer fazer do julgamento um exemplo do uso de medicamentos nos estupros e, por isso, rejeitou que o processo fosse realizado a portas fechadas, como solicitado pelo Ministério Público e parte da defesa de Dominique. Inicialmente, a família havia pedido que seu sobrenome não fosse publicado, mas seus advogados autorizaram a divulgação nesta quinta-feira (5) porque "mais do que nunca, [os filhos] estão orgulhosos da mãe".