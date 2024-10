Furacão Milton: Brasileiro na Flórida diz se sentir seguro; 'governo ajuda'

Morador de Sarasota, na Flórida, o brasileiro Samy da Silva disse que se sente seguro enquanto aguarda a chegada do furacão Milton por cusa das medidas de proteção adotadas pelo governo local. Entrevistado no UOL News de hoje (9), Sami contou que mora a quatro minutos de um abrigo e que recebe alertas frequentes no celular informando sobre a movimentação e a força da tempestade. O furacão Milton avança pela costa da Flórida com ventos de até 250 km/h. A chegada está prevista para a noite de hoje ou para a manhã de quinta (10).

Em relação ao governo, eles ajudam bastante, e eu me sinto seguro com as medidas tomadas. O cuidado e a atenção à população são bem evidentes aqui. Isso é diferente do Brasil, onde ninguém se sente seguro em situações como essa.