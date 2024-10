Furacão Milton chegou à Flórida? Veja rota prevista de destruição

Milton foi reclassificado para a categoria 3. Os meteorologistas, porém, alertam que o fenômeno pode trazer impactos graves. Sete tornados atingiram a Flórida hoje (9), segundo o escritório do Serviço Nacional de Meteorologia em Miami. Ele deve tocar o solo do estado no fim da noite ou madrugada de quinta (10).

Por onde ele vai passar? A costa da Flórida, incluindo cidades como Cedar Key, Tampa, Ft. Myers e Naples, está na trajetória do furacão. Além disso, o governo das Bahamas emitiu alertas de tempestade tropical para regiões como Ilha Grand Bahama, Abacos e Bimini, que já estão se preparando para os impactos.

Projeção feita pelo Google Maps mostra possível trajetória do furacão Milton nesta quarta-feira (9) Imagem: Reprodução

Orlando e Miami. Orlando, conhecida pelos parques da Disney e Universal, está dentro da rota do furacão —ambas as empresas, inclusive, fecharam seus parques. A cidade de Miami está um pouco abaixo da rota, mas escolas tiveram aulas suspensas e outras medidas foram tomadas. O governador da Flórida, Ron DeSantis, alertou que praticamente toda a costa oeste do estado pode ser atingida pela tempestade, ressaltando a gravidade da situação.

Ordens de evacuação. Diversas áreas receberam ordens de evacuação, incluindo partes da cidade de Pinellas, onde o furacão Helene já causou a morte de pelo menos uma dúzia de pessoas. As autoridades locais estão pedindo que os moradores deixem suas casas imediatamente.

Aeroportos fechados. Em função da tempestade, os aeroportos de Tampa e Orlando anunciaram a suspensão de todos os voos a partir de terça-feira (8), dificultando as opções de deslocamento para os residentes que tentam sair da área.