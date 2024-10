Fuzilamento, injeção ou cadeira elétrica: preso escolhe como morrer nos EUA

Condenado quer que governador não analise pedido de clemência

Moore solicitou que um juiz federal retire o poder de conceder ou não clemência do governador republicano Henry McMaster. Ele pediu que o seu caso fosse colocado para análise em um conselho de liberdade condicional. Conforme a Fox News, nenhum governador do estado concedeu clemência aos pedidos dos condenados no corredor da morte.

A constituição da Carolina do Sul permite que o governador tenha o direito exclusivo de poupar a vida de um detento. A defesa de Moore argumenta que o governador, que é ex-procurador-geral do estado, não pode considerar de forma justa o pedido para a redução à pena perpétua sem liberdade condicional. Os advogados apontam que McMaster foi durante oito anos, desde 2003, o principal promotor do estado e supervisionou advogados que atuaram para manter a sentença de morte contra o condenado, informou a agência AP (Associated Press).

Advogados pediram que a execução do condenado fosse suspensa até a resolução da questão. "Para que Moore receba clemência, McMaster teria que renunciar a anos de seu próprio trabalho e ao de seus antigos colegas no Gabinete do Procurador-Geral", escreveram. A audiência para este pedido está marcado para terça-feira (15), no tribunal federal de Columbia.

Segundo a AP, o governador tem posições duras contra o crime e já disse antes que é contra a liberdade condicional. Em 2022, McMaster chegou a falar que não tinha a intenção de alterar a sentença de Moore quando a data da execução ainda era incerta, apontaram os defensores em documentos judiciais protocolados na segunda-feira (7).

Já os advogados do governador falaram que ele não tomou nenhuma decisão para conceder ou não clemência a Moore. Eles defenderam que a Justiça do país já tem decisões que apontam que os procuradores-gerais que viraram governadores não devem renunciar ao direito de decidir sobre anular ou não sentenças de morte. Hoje, nove estados, incluindo a Carolina do Sul, são administrados por ex-procuradores-gerais. "As alegações de Moore são baseadas na suposição subjacente de que o governador não comutará sua sentença de morte. O que quer que o governador decida em última instância, essa decisão é somente dele."