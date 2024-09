EUA: Preso morre com injeção letal horas após testemunha dizer que mentiu

Apelações feitas pela defesa do réu foram negadas até mesmo por um tribunal federal na manhã desta sexta-feira. Na quinta-feira (19), a Suprema Corte da Carolina do Sul negou a solicitação. O governador da Carolina do Sul e o diretor do sistema penitenciário local se manifestaram e afirmaram que o tribunal superior deveria negar a petição do homem.

Governador tinha o poder de mudar a sentença, mas também rejeitou o pedido. Henry McMaster argumentou que havia "revisado cuidadosamente e considerado cuidadosamente" o pedido de clemência do detento.

Lei da Carolina do Sul permite que presos no corredor da morte escolham forma que irão morrer. Entre as opções estão injeção letal, novo pelotão de fuzilamento ou a cadeira elétrica construída em 1912. No caso de Freddie, ele solicitou que o advogado dele escolhesse como ele morreria. O condenado argumentou que a escolha ocorreu por pensar que ele seria cúmplice de sua própria morte e que suas crenças religiosas reprovam o suicídio.

Testemunha mudou versão horas antes de execução

Declaração juramentada de corréu e testemunha foi apresentada pela defesa de Freddie dois dias antes da execução. Steven Golden, também envolvido no crime e cujo depoimento ajudou a condenar o réu, retrocedeu e relatou que o condenado não estava na loja no momento do assalto, contradizendo seu testemunho. Todavia, os promotores declararam que outros amigos do preso e a ex-namorada dele disseram que ele teria se "gabado" por matar a balconista.

Amigo de condenado afirmou que mentiu para não ir para o corredor da morte. Os membros da Suprema Corte apontaram que Steven não tinha advogados para explicar suas declarações recentes no documento e o homem também não indicou quem poderia ter matado a vítima, já que não teria sido Freddie, segundo a sua nova versão.