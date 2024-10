Ataque mata ao menos 87 palestinos em Gaza; Israel cita 'precisão' de armas

Ontem, uma autoridade da ONU afirmou que o norte de Gaza passa por "horrores indescritíveis". "Notícias assustadoras do norte de Gaza, onde os palestinos continuam suportando horrores indescritíveis sob o cerco das forças israelenses. Essas atrocidades devem cessar", escreveu a chefe da Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha), Joyce Msuya, na rede social X.

Israel divulgou novo vídeo de líder do Hamas sendo morto

Nas imagens, líder extremista aparece na janela de um edifício. Em torno da figura do homem, um círculo vermelho com seu nome destaca sua presença ali. "Foi a primeira e última vez que Yahya Sinwar encontrou soldados israelenses em combate. Sinwar foi eliminado pelas Forças de Defesa de Israel na quarta-feira passada", acrescentou Hagari.

Vídeo traz pronunciamento de porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Daniel Hagari diz que Sinwar levou anos planejando o ataque de 7 de outubro do ano passado. "Cada passo foi planejado para maximizar os danos ao cidadãos de Israel e Gaza e minimizar os danos para ele mesmo e outros terroristas", afirma.

O porta-voz disse que a morte do terrorista não encerra a missão do exército. "Não vamos descansar até trazer nossos reféns para casa por qualquer meio possível e vamos continuar defendendo o povo de Israel de toda ameaça em todas as nossas fronteiras", declarou.