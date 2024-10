Israel divulga novo vídeo de Yahya Sinwar momentos antes de ser morto

O porta-voz disse que a morte do terrorista não encerra a missão do exército. "Não vamos descansar até trazer nossos reféns para casa por qualquer meio possível e vamos continuar defendendo o povo de Israel de toda ameaça em todas as nossas fronteiras", declarou.

O vídeo divulgado também traz imagens de Sinwar algumas horas antes do ataque de 7 de outubro do ano passado. Segundo Hagari, o líder do Hamas esconde a família e alguns objetos, como camas, travesseiros, comida, água e televisão dentro da rede de túneis subterrâneos do grupo extremista. "Enquanto se escondia, Sinwar ordenou o ataque", disse o porta-voz.

Sinwar foi morto na quarta-feira (16), mas sua identidade só foi confirmada no dia seguinte. Um soldado do Batalhão da Brigada Bislamach notou uma figura suspeita entrando e saindo de um prédio no bairro de Tel Sultan, em Rafah, segundo o jornal The Times of Israel.

O relatório da autopsia feita no corpo de Sinwar mostrou que ele foi morto com um tiro na cabeça. As informações foram publicadas pelo jornal The New York Times na sexta-feira (18). Além do ferimento na cabeça, ele tinha estilhaços em um dos braços, onde foi atingido por soldados israelenses.

Quem era Yahya Sinwar