Atriz acusada de esquartejar a mãe perdeu a memória e tem filme no Prime

Prima da atriz contou que Torilena sofreu um grave acidente de moto enquanto morava na Califórnia. À Fox56, Olivia Brock afirmou que o episódio havia causado uma lesão cerebral em Torilena. Desde então, segundo Olivia, a prima ficou "vagando pela Califórnia. Não sabia o próprio nome [...] Acho que as pessoas estavam tentando ajudá-la e não conseguiam, então Trudy interveio para ajudar".

Segundo a página de Torilena no site especializado IMDb, a última aparição da jovem como atriz foi em 2019. Conforme sinopse do portal, o longa The Desert Project mostra jovens amigo em um passeio no deserto, onde parte do grupo desaparece. "Através de alguma peculiaridade na tecnologia, parece que eles voltaram no tempo [...] The Desert Project avança rapidamente entre 2019 e 1985, com ação e drama ininterruptos", diz o IMDb. O filme está disponível no catálogo pago da plataforma Amazon Prime Video.

Os detalhes do crime

A polícia de Kentucky foi acionada por um homem que encontrou um tronco no quintal da propriedade. De acordo a rede Fox56, o caso aconteceu no último dia 9 de outubro e mobilizou as autoridades responsáveis pelo caso por conta da violência encontrada no local.

Corpo foi encontrado no quintal da casa de Trudy Fields, mãe de Torilena, na cidade de Mount Olivet Imagem: Reprodução

Ao chegar na casa onde ocorreu o crime, a polícia encontrou o corpo de Trudy Fields desmembrado. Os investigadores identificaram uma cabeça, mãos, pés e braço carbonizados. Segundo a Fox56, os membros estavam em uma "panela ainda quente" no forno.