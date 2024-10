Ursa vence rival que matou seu filhote e ganha 'BBB dos ursos' no Alasca

A ursa Grazer venceu Chunk, seu rival que matou um de seus filhotes, e foi coroada campeã da Fat Bear Week 2024, realizada no Parque Nacional de Katmai, no Alasca.

O que aconteceu:

Grazer superou Chunk com mais de 71 mil votos. O concurso anual, que celebra a preparação dos ursos para a hibernação, contou com milhões de votos em 2024. A fêmea, conhecida por sua natureza protetora, se destacou ao vencer o urso dominante de mais de 544 quilos, recebendo o dobro de votos do adversário, como relatado pela BBC.

Espectadores acompanham ursos por câmeras e são convidados a votar em seu preferido. A competição, que começou há uma década, permite que os espectadores assistam às câmeras ao vivo do Parque Nacional e Reserva Katmai, no Alasca, e escolham seu urso pardo favorito depois que os animais se alimentam de salmão em preparação para o inverno.