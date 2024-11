Beyoncé, Taylor e Hollywood: Kamala tem apoio expressivo de celebridades

Taylor Swift. A cantora bilionária publicou uma mensagem no Instagram após o primeiro debate entre Trump e Kamala, e assinou seu apoio como "Childless Cat Lady" (Mulher sem filhos e com gatos, em tradução livre), uma expressão utilizada pelo vice de Trump, JD Vance, para criticar mulheres que não têm filhos.

Eminem. Um dos rappers mais bem sucedidos da história, Eminem participou de um ato de campanha de Kamala no Michigan. O ex-presidente Barack Obama chegou a cantar a música "Lose Yourself" para os presentes em determinado momento, e a canção também teve aval do artista para aparecer na propaganda eleitoral de Kamala.

Bill Gates. Na disputa pelo apoio de bilionários influentes, Trump ficou com Elon Musk, e Kamala com Bill Gates, fundador da Microsoft. O apoio dele, porém, tem sido mais "discreto": a enorme doação de US$ 50 milhões para a campanha da democrata só chegou ao conhecimento do público após uma matéria publicada pelo The New York Times.

Olivia Rodrigo e Billie Eilish. As jovens cantoras, estrelas entre a geração Z nos EUA e no mundo, apoiaram Kamala com mensagens publicadas nas redes sociais. Novamente, o destaque foi para o direito reprodutivo e o acesso a serviços de aborto no país.