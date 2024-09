Após debate, Taylor Swift anuncia apoio a Kamala Harris

Uma das maiores celebridades no mundo, Taylor Swift anunciou seu apoio à candidatura de Kamala Harris. A declaração foi feita minutos depois do encerramento do debate entre a candidata democrata e Donald Trump.

A esperança é de que ela possa atrair votos, principalmente de jovens que não iriam às urnas. Numa eleição apertada, sua voz pode fazer a diferença.

"Como muitos de vocês, assisti ao debate desta noite", escreveu a artista. "Se ainda não o fez, agora é um ótimo momento para pesquisar sobre as questões em pauta e as posições que esses candidatos assumem sobre os tópicos que mais lhe interessam", disse. "Como eleitora, faço questão de assistir e ler tudo o que posso sobre as políticas e os planos propostos para este país", explicou, nas redes sociais.