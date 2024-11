Venezuela volta a subir o tom e diz que Brasil tenta se fazer de 'vítima'

O regime ditatorial de Maduro afirma que o Brasil tem também agido contra a sociedade venezuelana. Segundo o texto, o Itamaraty atuaria "em uma campanha sistemática e violadora dos princípios da Carta das Nações Unidas, como a soberania nacional e a autodeterminação dos povos, inclusive violando a própria Constituição brasileira em seu mandato de não ingerência em assuntos internos dos estados".

O documento foi publicado um dia após o Itamaraty divulgar uma nota dizendo que recebia "com surpresa o tom ofensivo adotado" por autoridades venezuelanas. Além do veto no Brics, o Brasil não reconheceu a vitória de Maduro este ano e o comportamento de Celso Amorim, assessor especial de Lula para assuntos internacionais, estariam incomodando o ditador.

O governo bolivariano exorta, uma vez mais, à burocracia do Itamaraty a desistir de imiscuir-se em temas que só competem aos venezuelanos, evitando deteriorar as relações diplomáticas entre ambos os países, para o qual devem assumir uma conduta profissional e diplomaticamente respeitosa, tal qual demonstrou a venezuelana por meio de sua política externa.

Trecho de comunicado da Venezuela

Na quarta-feira, Maduro convocou seu embaixador em Brasília, Manuel Vadell, para "consultas". Conforme mostrou o colunista do UOL Jamil Chade, na prática diplomática, isso é um gesto para mostrar repúdio a outro governo e um primeiro passo para uma eventual retirada completa da representação no país.

Publicação com ameaça

Na quinta-feira, a Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela publicou uma imagem a com silhueta semelhante de Lula e bandeira do Brasil. A foto também levava a foto "quem mexe com a Venezuela se dá mal". No dia seguinte, o post foi apagado.